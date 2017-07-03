Украинского вора в законе Неделю задержали во Франции

Украинский вор в законе и «смотрящий» за центральной частью страны Андрей Недзельский, известный в криминальной среде как Неделя или Андрей Львовский, задержан во французской Ницце на основании ранее выданного европейского ордера на арест. Об этом сообщает агентство «Прайм Крайм».

Материалы по теме Воры в загоне Кто станет новым королем криминальной России Непроходимый вор Почему авторитета Мамуку Гальского первым в России осудили за создание ОПГ

«Недзельский находился в международном розыске по линии Интерпола за подделку общегражданского паспорта гражданина Венгрии (...). Сейчас вор в законе находится в следственном изоляторе. В ближайшее время он будет передан инициатору розыска», — отмечает издание.

Как следует из опубликованной информации, около года назад в Ужгороде (Украина) местными правоохранительными органами была раскрыта преступная схема, по которой оформление фальшивых венгерских паспортов было поставлено на поток. После сопоставления баз данных полицейские выявили по всей Европе около 300 обладателей поддельных документов, которые были объявлены в розыск. В их числе оказался и Андрей Недзельский.

30 июня стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала вора в законе Папуну Угрехелидзе, который пытался контролировать копателей янтаря в Ровенской области.