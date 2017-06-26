Каху Гальского задержали в ресторане на Рублевке

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России пресекли встречу воров в законе, принадлежащих к верхушке преступного мира. Она проходила в одном из ресторанов на Рублевском шоссе. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

Среди задержанных — криминальный авторитет Кахабер Парпалия (Каха Гальский), одна из ключевых фигур в воровской среде. По данным издания, он отвечает за воровской «общак». Вместе с ним были задержаны Элгуджа Туркадзе (Гуджа Кутаисский) и лидеры криминального сообщества Новосибирска — Руслан Слюсарь и Павел Брусенцев (Паша Бешеный). На встрече обсуждалось назначение последнего «смотрящим» за Новосибирской областью.

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По данным «Прайм Крайм», встреча проходила 24 июня. Как отмечается в сообщении, операция правоохранительных органов на Рублевке была призвана задокументировать создание преступного сообщества лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии.

Подобные доказательства впоследствии могут быть использованы для привлечения к ответственности воров в законе по части 4 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

23 июня стало известно, что в Москве полицейские задержали 37-летнего Андрея Ткаченко, известного как вор в законе Ткач Няганьский.