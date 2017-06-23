В московском ресторане задержали авторитета Ткача Няганьского

В Москве полицейские задержали 37-летнего Андрея Ткаченко, известного как вор в законе Ткач Няганьский. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил «Ленте.ру» представитель столичного главка МВД Юрий Титов.

По его словам, сотрудники Московского уголовного розыска узнали, что в столице скрывается вор в законе, которого разыскивают за мошенничество и организацию преступного сообщества.

Ткач Няганьский был задержан в ходе совместной операции столичного управления уголовного розыска и бойцов Росгвардии. По имеющейся информации, он скрывался на территории одного из ресторанов на Варшавском шоссе — после того, как в конце 2016 года Алтайская полиция объявила его в Федеральный розыск по подозрению в мошенничестве и организации преступного сообщества.

«Задержанный был передан инициатору розыска — коллегам из Алтайского края», — сказал представитель полиции.

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37-летний житель города Нягань Андрей Ткаченко входит в клан погибшего вора в законе Деда Хасана, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. По его данным, задержанному авторитету может быть предъявлено обвинение по части 4 статьи 210 УК РФ (Создание преступного сообщества, совершенное лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии).

По данным источника «Ленты.ру», Ткаченко ранее не был судим. С 2007 года он попал в поле зрения борцов с организованной преступностью — его называли смотрящим за Няганью от клана Деда Хасана. Информация о коронации Ткача Няганьского появилась в 2013 году. Но многие не согласны с новым криминальным статусом Ткача. По словам собеседника, именно представители других воровских кланов и сообщили в полицию о том, что объявленный в федеральный розыск Ткаченко нашел приют в столичном ресторане. И даже сумели сделать так, что он не успел скрыться от полицейских.