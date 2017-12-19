Главного претендента на звание «короля» воров в законе объявили в розыск

В конце ноября в федеральный розыск объявили азербайджанского вора в законе Надыра Салифова (Гули): его обвиняют в организации похищения в декабре 2015 года Камала Гулуева, за которого был назначен выкуп в 10 миллионов евро. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

Отмечается, что Гулуеву после похищения удалось сбежать вместе с «раскаявшимся» похитителем Максудом Гурбановым. Позже он дал показания против Гули, которые впоследствии легли в основу обвинения.

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Салифов после ареста Захария Калашова (Шакро Молодой) считается главным претендентом на звание российского «вора №1». Шакро, по данным следствия, стал лидером преступного сообщества России после смерти Деда Хасана.

«Как уроженец Грузии, Гули способен контролировать общеуголовную преступность. Как азербайджанец, навести порядок на рынках. Как мусульманин, влиять и на радикалов с Северного Кавказа в местах лишения свободы, и на лидеров этнических группировок из Средней Азии, традиционно не признающих воровские законы», — пишет агентство.

По одной из версий, которую описывает «Прайм Крайм», обвинениями и объявлением в розыск МВД России предлагает Гули договариваться о сотрудничестве, учитывая его амбиции как главного криминального авторитета. «В случае Гули именно [дело о похищении] станет разменной монетой в его теперь уже неизбежном диалоге с российской властью», — заключает ИА.

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