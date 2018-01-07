Силовики предотвратили войну криминальных авторитетов в Москве

Перед Новым годом в Москве спецслужбы сорвали передел сфер влияния между группировками воров в законе Надира Салифова (Гули) и Азиза Батукаева (Азиз). Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По предварительным данным, «яблоком раздора» между криминальными авторитетами стали три московских рынка. Как отмечает ИА, Гули поднял «в ружье» до семи сотен бойцов, после чего получил предложение встретиться и решить вопрос узким кругом. Однако встречу прервали полицейские.

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Теперь Азизу грозят неприятности — после вмешательства в разборки стражей порядка ему как минимум придется подтвердить титул вора в законе.

25 декабря стало известно, что вора в законе Давида Алханашвили, известного в криминальных кругах как Дато Панкисский, застрелили в турецком Стамбуле.

По данным «Прайм Крайм», это убийство в криминальных кругах расценили как месть за истязание племянника Захария Калашова (Шакро Молодой), вора в законе Давида Озманова (Дато Краснодарский).

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