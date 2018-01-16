С офицера СК сняли обвинение в подкупе Шакро Молодым

Федеральная служба безопасности (ФСБ )прекратила уголовное преследование замглавы управления собственной безопасности Следственного комитета полковника Александра Ламонова по делу о получении взятки от Захария Калашова, известного как вор в законе Шакро Молодой. Об этом во вторник, 16 января, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«За ним признано право на реабилитацию», — сказал собеседник агентства. По его словам, Ламонов продолжает оставаться под стражей, поскольку в отношении него и других фигурантов продолжается расследование дела о взятке за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову по прозвищу Итальянец и освобождение его из СИЗО.

Детали снятого с Ламонова обвинения не уточняются. Ранее было известно лишь об одном эпизоде с Итальянцем, вменяемом ему, а также начальнику управления собственной безопасности Следственного комитета (СК) Михаилу Максименко и замглавы московского управления ведомства Денису Никандрову.

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Адвокат Ламонова Ольга Лукманова не подтвердила и не опровергла информацию о прекращении уголовного преследования ее клиента, сославшись на подписку о неразглашении. Ранее, 1 декабря 2017 года, защитница опровергла сообщения в СМИ о том, что Ламонов заключил сделку со следствием.

Максименко, Ламонов и Никандров были арестованы в июле 2016 года. Дело в отношении Максименко выделено в отдельное производство, 23 января в Мосгорсуде начнется процесс по двум эпизодам взятки. Фабула этих обвинений пока неизвестна.

По версии следствия, бывший сотрудник МВД Евгений Суржиков, глава службы безопасности Калашова, обратился к своему бывшему подчиненному Денису Богородецкому, который на тот момент работал с Ламоновым, с просьбой посодействовать выходу из СИЗО Итальянца. Ламонов поставил в известность Максименко, который подключил к решению этого вопроса Никандрова.

18 сентября 2017 года стало известно, что от уголовной ответственности был освобожден Богородецкий, с которым была оформлена явка с повинной. Он был освобожден из-под домашнего ареста. Также обвинения сняли и с Суржикова.

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