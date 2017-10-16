Бывшего начальника УСБ СКР Максименко пугали самой страшной колонией России

Глава управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Михаил Максименко, обвиняемый в коррупции, заявил, что следователи ФСБ угрожали ему большим сроком, если тот откажется давать показания. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает «Интерфакс».

«Мне неоднократно в ходе общения с сотрудниками ФСБ назывались конкретные сроки, которые будут назначены мне по приговору суда, — это 20-22 года строгого режима с отбыванием наказания в самой ужасной колонии, что есть в России», — заявил Максименко в суде, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста.

По его словам, это уголовное дело направлено на дискредитацию СКР и его главы Александра Бастрыкина.

Материалы по теме Молодой да крайний Что стоит за спецоперацией по задержанию вора в законе Захария Калашова «Держись, братан» Суд над королем преступного мира Шакро Молодым заставил вспомнить лихие 90-е

«В данной ситуации я принял решение об отказе дачи показаний по этому делу, потому что более года я пытался доказать свою невиновность. Я не буду наговаривать на честных сотрудников СКР то, что хотелось бы ФСБ, несмотря на то суровое наказание, которое предопределило для меня ФСБ», — отметил подсудимый.

12 сентября стало известно, что в отношении Максименко и его заместителя Александра Ламонова возбуждено новое уголовное дело о взятке в 500 тысяч долларов.

При этом Максименко вменяется получение еще 500 тысяч евро по первому уголовному делу. Как считает обвинение, Максименко, Ламонов и замглавы московского управления СКР Денис Никандров получили взятку от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за освобождение его подручного Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец из СИЗО.

По данным СМИ, общая сумма взятки была пять миллионов евро, но передали силовикам только ее часть — 500 тысяч евро. Бывший сотрудник ГУБОП МВД РФ Евгений Суржиков, выполнявший роль главы службы безопасности Калашова, якобы обратился к своему бывшему подчиненному по МВД Денису Богородецкому, который в 2016 году занимал должность заместителя начальника УСБ СКР. Он передал предложение Ламонову, а тот уже подключил к решению вопроса Никандрова и Максименко.