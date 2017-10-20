В дело Шакро Молодого добавили Сливу

В деле вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) появился новый фигурант — вор в законе Вячеслав Шестаков (Слива). Об этом в пятницу, 20 октября, со ссылкой на собственные источники сообщает «Росбалт».

«По версии оперативников, его [Сливы] бойцы принимали участие в ряде операций, проводившихся главой "спецназа" Калашова — "авторитетом" Батыром Бекмурадовым», — поясняет агентство.

По данным ИА «Прайм Крайм», 60-летний Шестаков — уроженец подмосковного Дзержинского, проживал в латвийской Юрмале и Люберцах. Слива был коронован в возрасте 34 лет в Москве в 1992-м.

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Как сообщала «Лента.ру», согласно озвученным в суде данным прокурора, в феврале 2015 года Калашов поручил Бекмурадову, который был его охранником, вместе с криминальным авторитетом Андреем Кочуйковым (Итальянец) создать преступные группы для вымогательства средств и имущества у представителей бизнеса.

На деньги Шакро Молодого Бекмурадов и Кочуйков приобрели ЧОП «Защитник» и «Заслон», чтобы «придать легальность своей деятельности» и получить возможность обзавестись оружием. Обе охранные компании, отмечала прокурор, сформировали из представителей преступного мира, бывших спортсменов и людей с опытом боевых действий.

Всего по так называемому делу Шакро проходят 14 фигурантов в возрасте от 29 до 64 лет, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой и в целях получения имущества в особо крупном размере»).

Следствием установлено, что обвиняемые входили в состав организованной группы, которая занималась вымогательствами у столичных предпринимателей. 14 декабря 2015-го они прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице и под угрозой насилия и повреждения имущества стали вымогать у его владелицы 8 миллионов рублей. В ходе начавшейся перестрелки погибли два человека, еще семеро были госпитализированы. Участники группировки Шакро Молодого были задержаны и арестованы в августе 2016 года.

10 октября в ходе рассмотрения уголовного дела по существу было зачитано обвинительное заключение, в котором говорилось о том, что Шакро Молодой стал лидером преступного сообщества России после смерти Аслана Усояна (Деда Хасана). По версии следствия, именно он распределял между участниками организованных групп незаконно добытое имущество и деньги на основе распределенных ролей и субординации.