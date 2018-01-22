Пойманного со спайсом вора в законе Ахмеда Сутулого отпустили из СИЗО

Ингушского вора в законе, 44-летнего Ахмеда Евлоева, известного как Ахмед Сутулый, отпустили из московского СИЗО №4 «Медведь» по истечении предельного срока содержания под стражей. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Как отмечается, за год, который криминальный авторитет находился в изоляторе, следствию так и не удалось сформулировать обвинительное заключение и направить дело в суд.

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«В освобождении Ахмеда Сутулого полицейские не исключают коррупционной составляющей. (...) Теперь, понимая, что в суде ему грозит реальный срок, Евлоев с высокой долей вероятности скроется за границей, а оперативникам придется все начинать с начала», — отмечает издание.

По данным «Прайм Крайм», Евлоева задержали 18 января 2017 года с пакетиком спайса в количестве, соответствующем крупному размеру, за который предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

В январе 2018-го стало известно, что Солнцевский райсуд Москвы вынес постановление о принудительном выдворении за пределы России 40-летнего вора в законе Гизо Кардавы (Гизо Гальский).

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