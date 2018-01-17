Вора в законе Гизо в пятый раз выслали из России

Солнцевский райсуд Москвы во вторник, 16 января, вынес постановление о принудительном выдворении за пределы России 40-летнего вора в законе Гизо Кардавы, более известного в криминальной среде как Гизо Гальский. Об этом в среду, 17 января, сообщает агентство «Прайм Крайм».

«Решение о нежелательности его [Кардавы] пребывания на территории страны с пожизненным запретом на въезд подписал лично глава МВД Владимир Колокольцев. Гизо Кардава был задержан накануне сотрудниками ГУУР МВД России в районе аэропорта Внуково», — говорится в сообщении.

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В тот же день под контролем оперативников вор в законе убыл из России в Турцию авиарейсом Москва — Стамбул. В биографии Гизо нынешняя депортация стала уже пятой по счету.

Как отмечает агентство, при задержании вор в законе предъявил новый грузинский паспорт на имя Григория Гварамия, выданный в посольстве Грузии на Кипре, где с недавних пор обосновались братья Кардава.

«По нашим данным, "мингрельский" воровской клан, к которому принадлежит Гизо, а также его родной старший брат Гела и его тесть Мераб Мзарелуа, планирует ближайшее время собраться в Турции в полном своем составе», — отмечает «Прайм Крайм».

По данным агентства, не исключено, что воровское собрание будет приурочено к пятой годовщине убийства лидера преступного мира России, вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан).

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