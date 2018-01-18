Бизнесмены откликнулись на просьбу Шакро собрать 5 миллионов долларов на взятку

Предприниматели скинулись на взятку главе управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СКР) Михаилу Максименко, обещавшему за пять миллионов долларов помочь с освобождением из СИЗО Андрея Кочуйкова, подручного вора в законе Захария Калашова. Об этом в четверг, 18 января, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к расследованию дела.

Крупные коммерсанты, которым Калашов, известный как Шакро Молодой, в разное время помогал решать проблемы с криминалитетом, откликнулись на его призыв и собрали общими усилиями около пяти миллионов долларов.

По данным издания, первый транш в 500 тысяч долларов передал Максименко владелец сети ресторанов Олег Шейхаметов. Еще 500 тысяч евро дал крупный девелопер Дмитрий Смычковский, проживающий сейчас в США. Его объявили в международный розыск. По данным следствия, деньги от бизнесменов к Максименко шли через цепочку посредников: бывший полковник МВД Евгений Суржиков передал их своему приятелю Денису Богородецкому из УСБ СКР, который отнес их замглавы подразделения Александру Ламонову, а он вручил взятку Максименко.

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Источник рассказал, что деньги на освобождение Итальянца предоставили еще как минимум три крупных бизнесмена, но они отказались сотрудничать со следствием. «Предполагаемые взяткодатели либо скрываются за границей, либо обладают особым юридическим статусом и потому неприкосновенны», — отмечает «Коммерсантъ».

Уголовное дело в отношении Максименко по двум эпизодам получения взяток поступило в Мосгорсуд, рассмотрение назначено на 23 января. Ламонов намерен заключить сделку со следствием, в обмен ему могут изменить меру пресечения и отпустить из СИЗО под домашний арест. С него также сняли одно из обвинений. В отношении третьего фигуранта дела — замглавы столичного управления СК Дениса Никандрова — расследование продолжается. По этим же эпизодам недавно был арестован бывший начальник управления СКР по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко.

Кочуйкова и Калашова сейчас судят за вымогательство восьми миллионов рублей у владелицы ресторана на Рочдельской улице Жанны Ким, рядом с которым в декабре 2015 года произошла перестрелка. С этого инцидента началась череда громких расследований.