Похищения жителей Чечни связали с антинаркотическим рейдом

Пропавшие жители Грозного, в исчезновении которых ранее обвинили силовиков Чечни, могли быть задержаны в рамках антинаркотического рейда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на чеченского уполномоченного по правам человека Нурди Нухажиева.

По его словам, сейчас в республике проводятся мероприятия по борьбе с распространением наркотиков. «Вполне возможно, что те лица, которые в сообщениях "Мемориала" значатся как похищенные, были задержаны в рамках полицейской спецоперации», — заявил Нухажиев.

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Омбудсмен добавил, что правозащитники могли специально представить обычное задержание правонарушителей полицейскими как массовое похищение.

Правозащитная организация «Мемориал» сообщала о похищении как минимум семи жителей Грозного, при этом известны были данные шестерых задержанных. Указывалось, что силовики приезжали на легковых автомобилях и увозили мужчин ночью на глазах у родственников. Известно, что первое похищение произошло в конце ноября этого года. По данным правозащитников, похищенных держат на территории 3-й роты полка Нацгвардии в Старопромысловском районе Грозного в «нечеловеческих условиях»: люди находятся в неотапливаемом помещении и их практически не кормят.