Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал россиян встречать Новый год на родине, потому что в Европе сейчас «время неспокойное». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик попросил жителей России подумать о своей безопасности и безопасности родных, так как за границей происходят теракты. Россия же, по его словам, передовая страна в борьбе с терорризмом и несет ответственность не только за жизни россиян, но и за иностранных туристов, потому что в ней «днем и ночью правоохранительные органы, силовые структуры работают, чтобы защитить своих граждан».

Кадыров отметил, что в стране очень много красивых мест и позвал туристов в Чечню, посетить курорт «Серноводск-Кавказский», турбазы «Нихалоевские водопады», «Кезеной-Ам». «Красоту нашей страны нужно видеть и познавать своими глазами. Развивая внутренний туризм, мы даем рост духовной культуре общества», — подчеркнул лидер Чечни.

«Конечно, нужно познавать и другой мир и не закрываться стеной. Но кому-то ближе Елисейские поля, а я люблю российские поля и Кавказские горы», — подытожил Кадыров, призвав любить Россию, восхищаться ее природой и изучать ее многонациональную культуру и географию.

15 ноября Рамзан Кадыров написал в своем Instagram, что в этом году в Чечню приехало больше туристов, 15 процентов из числа которых оказались иностранцами. В видеоролике, прикрепленным к посту одна из путешественниц хвалит столицу республики и утверждает, что в известном высказывании «увидеть Париж и умереть» Париж надо заменить на Грозный.