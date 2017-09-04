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«Я никогда не позволяю гостям оставаться в пределах Грозного»

Почему стоит бросить все и уехать в Чечню

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Фото: @muslim.baytaziev

В начале мая Рамзан Кадыров назначил финалиста реалити-шоу «Команда» Муслима Байтазиева руководителем своего секретариата, а спустя две недели он стал уже вице-премьером республики. На новой должности Байтазиев, в том числе, курирует сферу туризма в республике. «Лента.ру» поговорила с политиком о потенциале индустрии гостеприимства в Чечне, знаковых достопримечательностях и иностранных путешественниках.

Лента.ру: В конце мая Рамзан Кадыров назначил вас вице-премьером. В сферу вашей ответственности теперь входит еще и сфера туризма. Можете рассказать о ее состоянии в республике на сегодняшний день? Есть ли вообще индустрия туризма в республике как таковая или все ограничивается какими-то отдельными успешными историями?

Байтазиев: Индустрия туризма в республике, безусловно, есть. У нас действует соответствующий комитет. Статистика говорит нам о 80 тысячах туристов в прошлом году. Это именно те, кто провел в республике минимум одну ночь. Мы надеемся, что в этом году мы сможем принять уже 100 тысяч туристов, и далее набирать обороты.

Кто приезжает на отдых в Чечню? Гости из соседних республик, Москвы, Петербурга?

Большая часть наших туристов — это гости из Москвы и Петербурга, а также наши соседи из Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области. Есть и иностранные туристы, часто бывают китайцы.

А есть такие, кто приезжает в республику на один день?

Таких много, но назвать точное число мы не можем. Они приезжают либо дикарями, то есть сами ездят по горным районам Чечни и любуются красотами, либо договариваются с местными гидами. Каких-то механизмов их регистрации и учета пока нет.

С точки зрения этнографического туризма у Чечни огромный потенциал. Есть ли на рынке какие-то предложение по такому отдыху? Можно ли, например, остановиться где-то в горах, погостить у местных жителей?

На данный момент таких предложений немного. Самый, пожалуй, качественный и профессиональный отдых сегодня предлагает гостевой дом «Астар» в Итум-Калинском районе. По сути, это так называемый сельский туризм. Здесь можно научиться у хозяйки готовить традиционные чеченские блюда, помочь в хозяйстве и так далее. Или просто остановиться с полным пансионом по довольно-таки бюджетным ценам.

Я поставил задачу комитету по туризму разработать программу по этнографическому, сельскому туризму. К сожалению, пока нам не хватает сопутствующей инфраструктуры и баз для должного развития этого направления отдыха.

У нас пять горных районов, куда легко добраться, но они мало изучены туристами. Мы хотим найти в каждом из них хотя бы одну-две семьи, готовых принимать путешественников у себя дома.

Есть ли у Чечни какая-то стратегия или программа по продвижению отдыха в республике?

Мы участвуем в российских и международных выставках.

Я скорее имею в виду не B2B-рынок, а рекламу, направленную на конечного потребителя.

Несколько месяцев назад мы решили с молодыми талантливыми операторами и режиссерами снимать короткометражки о достопримечательностях Чечни. Стараемся сделать их максимально динамичными и интересными. Например, по озеру Кезеной-Ам мы катались на снегоходах, за одним из которых ехал сноубордист. То есть мы хотим показать все разнообразие отдыха. Теперь эти ролики, которых пока немного, мы крутим перед сеансами во всех чеченских кинотеатрах, показываем местным жителям, что вся эта красота совсем рядом, она доступна.

А за пределами республики?

Такого опыта пока нет, мы ведь только начали эту работу.

Чечня многими и сегодня воспринимается как не самое спокойное направление, и понятно, что для туризма — это огромная проблема. Как вы боретесь с этими стереотипами и насколько успешно?

Боремся всеми доступными методами. Сейчас Чечня на слуху, причем все больше о ней говорят благодаря каким-то мероприятиям, акциям, благотворительной деятельности и так далее. Конечно, применяем главный народный метод — сарафанное радио. Лично я привез в республику уже, наверное, не один десяток людей. И я никогда не позволяю гостям оставаться в пределах Грозного, я всегда показываю горы, демонстрирую потенциал республики. И как показывает практика, те, кто хотя бы раз побывал в горах, обязательно хотят сюда вернуться. Они делятся своими впечатлениями в социальных сетях и призывают своих знакомых и друзей последовать их примеру. Я знаю несколько людей, которые приезжали в республику как туристы, а теперь работают здесь гидами.

Лично для вас какие достопримечательности республики самые главные?

Башенный комплекс Никарой в Итум-Калинском районе и мертвый город Цой-Педе.

Как мне кажется, для жителей Центральной России Чечня могла бы стать идеальным направлением выходного дня. Какой маршрут на два дня позволит и увидеть все многообразие республики, и обойтись без бесконечных переездов?

Некоторое расстояние все равно придется преодолеть. Можно ограничиться окрестностями озера Кезеной-Ам. Озеро окружает плато в 300 квадратных километров. В радиусе 25-30 километров от озера — множество достопримечательностей, легко достижимых на внедорожнике. Ночевать можно на базе отдыха на озере, где созданы все условия и для взрослых, и для детей. Можно отправиться на конную прогулку, поплавать на лодке, познакомиться с бытом местных жителей, национальной кухней и так далее. А второй день посвятить Грозному.

Раз уж мы заговорили о Кезеной-Ам, то давайте вспомним недавно прошедшую в Хое выставку под открытым небом «Новая жизнь Хой». Мне кажется, это очень крутая и правильная история, которую нужно развивать. Какие перспективы у этого проекта?

Перспективы у аула Хой огромные. Тот проект, который придумал и реализовал Юрий Берестов, привлек очень большое внимание. Я уже заручился поддержкой местных властей, мы решили как минимум оградить древнее поселение от скота, часто забредающего в Хой, топчущего стены, разрушающего историю.

Дальше мы планируем восстанавливать, поддерживать этот архитектурный памятника. Кроме забора, скорее всего, появятся камеры наблюдения, охрана. Мы постараемся сделать так, чтобы Хой был интересен для туристов, был такой изюминкой при путешествиях на озеро Кезеной-Ам.

Экскурсии по Хою будут проводить местные жители, а комитет по туризму республики разработает тур в этот аул. Часть средств, вырученных от таких поездок, опять же пойдут на поддержание архитектурного комплекса.

Хотя я в Чечне совсем недолго, уже от нескольких человек услышал, что буквально в последние два года в республике возникло много новых число точек притяжения для туристов — собственно Хой, парусная регата, которая состоялась на озере Кезеной-Ам в начале июля, горнолыжный курорт Ведучи и так далее. Есть ли еще какие-то важные, на ваш взгляд, мероприятия и объекты, на которые стоит обратить внимание туристам?

В этом году мы провели кулинарный фестиваль «Шашлык-Машлык», способный, как мне кажется, привлечь много туристов. Наверное, сложно найти людей, не любящих шашлык.

Если говорить о самостоятельных путешественниках, о бюджетном отдыхе, то какие предложение есть у республики на этот счет? В частности, есть ли в Чечне какие-то автопрокатные конторы и как обстоят дела с хостелами?

Автопроката пока нет, но мы работаем в этом направлении. Тут нужно отметить, что у нас очень дешевое такси, если сравнивать с другими регионами страны. А хостелов в Чечне достаточно.

Еще одна, как мне кажется, существенная преграда — неразвитость и дороговизна авиасообщения с Чечней. И грозненский аэропорт, нужно признать, сегодня находится не в лучшем состоянии. Есть ли какие-то планы по изменению ситуации?

К сожалению, у нас пока нет финансирования на строительство нового аэропорта, но мы очень надеемся, что дело сдвинется с мертвой точки в 2018 году. Этот аэропорт был построен после второй военной кампании по временной схеме, то есть он не подразумевал постоянной эксплуатации. При этом с начала лета мы уже принимаем международные рейсы — раз в неделю можно улететь в Мюнхен, есть ежедневные рейсы в Стамбул.

И нет рейсов в Петербург.

Увы, нет, хотя раньше были. Над этим мы также активно работаем. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы авиакомпании были максимально заинтересованы в открытии рейсов в Грозный.

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