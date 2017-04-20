Самые дорогие российские спа-отели нашли в Чечне

Наиболее дорогие в России отели со спа-услугами работают в столице Чечни — Грозном. Об этом специалисты онлайн-турагентства Biletix сообщили «Ленте.ру» в четверг, 20 апреля.

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Минимальная средняя цена на размещение в спа-гостиницах Грозного в период с 1 по 7 мая составляет 81 тысячу рублей с человека. Следом идет Казань с показателем в 68,4 тысячи рублей.

Южно-Сахалинск замыкает тройку. Отдохнуть в спа-отелях дальневосточного города в начале мая можно будет за 61,5 тысячи рублей.

В целом эксперты изучили ситуацию с данными объектами размещения в 80 населенных пунктах страны. Они также выяснили, что спа-отелей нет в Сыктывкаре (Коми), Абакане (Хакасия), Благовещенске, Костроме и ряде других городов.

Ранее в четверг стало известно, что наибольшее количество гостиниц, оказывающих подобные услуги в России, находится в Сочи. В топ-3 также вошли Москва и Краснодар.

