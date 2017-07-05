В Чечне стартовала первая в истории региона регата

С 5 по 9 июля 2017 года в Чечне пройдут соревнования по регате на десяти спортивных лодках типа SB 20. Мероприятие устроят на озере Кезеной-Ам на высоте 1870 метров над уровнем моря в Веденском районе республики. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов состязания, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 июля.

Участие в соревнованиях примут 18 команд из России, Хорватии, Черногории, Германии, Белоруссии, Украины, Чехии и Новой Зеландии.

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Среди гонщиков есть мастера спорта международного класса и призеры Олимпийских игр. Президент Федерации парусного спорта Чеченской республики Хасан Гаджиев рассказал, что главное в этих гонках — открытие яхтсменами нового места для соревнований.

Помимо регаты, организаторы обещают гостям увлекательную программу, во время которой пройдет открытие музея под открытым небом в древнем поселке Хой.

Автор проекта, директор компании «Айра» Юрий Берестов отметил, что это второй проект его фирмы на территории Чеченской республики. В мае в Грозном презентовали высокотехнологичный городской велопроект Smart Track. «Нам нравится

реализовывать свои идеи в Чечне: здесь нас поддерживают, смотрят с нами в одну сторону», — отметил он.

Призовой фонд кубка Кезеной-Ам 2017 составит 1,2 миллиона рублей. Деньги распределят среди всех победителей.