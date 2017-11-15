Туристы захотели «увидеть Грозный и умереть»

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Instagram, что в республике стало гораздо больше туристов, в том числе и иностранных. В этом году они составили 15 процентов от числа всех посетивших Чечню.
Дорогие друзья! Практически каждый день мы находим подтверждение тому, что наша ставка на развитие @committee_of_tourism_95 туризма оправдана. На проспектах и улицах Грозного можно наблюдать большие группы туристов, посещающих достопримечательности Грозного. А в выходные дни их количество резко возрастает. Много приятных отзывов о разительных переменах в столице можно услышать из уст наших гостей, прочитать в их блогах. Особенно радует, что они возвращаются к нам снова и снова, чтобы увидеть величие и чарующую красоту наших гор, посетить объекты культурного наследия, увидеть и побывать на водопадах, пройтись по нехоженым тропам в ущельях. К нам едут не только жители российских регионов, но и граждане стран СНГ и зарубежья. В 2016 году рост числа иностранных туристов, желающих отдохнуть в Чечне, составил 10%. В этом году эта цифра достигнет 15%. Крупные туроператоры заключают договора и соглашения о сотрудничестве, что дает основание полагать, что в следующем году количество туристов резко возрастет. В 2017 году Чечню посетили туристы из Китая, США, Японии, Франции, Германии, Кореи, Польши, Италии, Турции и многих других стран. Все это также является бесспорным показателем высокого уровня безопасности в республике. Мы работаем над тем, чтобы развивать различные виды туризма, чтобы каждый из вас мог найти среди этого разнообразия что-то свое. Чечня всегда рада принимать у себя гостей, поэтому мы говорим вам всем: "Добро пожаловать!" #Кадыров #Россия #Чечня #Туризм
В видеоролике, прикрепленном к посту, туристы делятся своими впечатлениями от визита в город, и одна из путешественниц утверждает, что в известном высказывании «увидеть Париж и умереть» Париж надо заменить на Грозный.
Большая часть комментаторов хвалит Грозный за красоту и Кадырова за старания. Однако находят и свои недостатки: например, пользователь auto125_vl жалеет, что в республике нет алкоголя, так что «придется на сухую ехать». Юзер traveler_from_tuva пожаловалась на обилие «грозных военных с автоматиками и пулеметами», которые постоянно спрашивали у нее и ее мужа документы.
В конце октября Кадыров сделал пост в Instagram о том, что к концу года в республике побывает сто тысяч туристов. В прошлом году их число составило 75 тысяч, а годом ранее — 50.