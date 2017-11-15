Туристы захотели «увидеть Грозный и умереть»

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Instagram, что в республике стало гораздо больше туристов, в том числе и иностранных. В этом году они составили 15 процентов от числа всех посетивших Чечню.

В видеоролике, прикрепленном к посту, туристы делятся своими впечатлениями от визита в город, и одна из путешественниц утверждает, что в известном высказывании «увидеть Париж и умереть» Париж надо заменить на Грозный.

Большая часть комментаторов хвалит Грозный за красоту и Кадырова за старания. Однако находят и свои недостатки: например, пользователь auto125_vl жалеет, что в республике нет алкоголя, так что «придется на сухую ехать». Юзер traveler_from_tuva пожаловалась на обилие «грозных военных с автоматиками и пулеметами», которые постоянно спрашивали у нее и ее мужа документы.

В конце октября Кадыров сделал пост в Instagram о том, что к концу года в республике побывает сто тысяч туристов. В прошлом году их число составило 75 тысяч, а годом ранее — 50.