Путешественников пригласили в Чечню на отложенный «Шашлык-Машлык»

В Грозном 22 апреля пройдет первый международный фестиваль туризма и активного отдыха «Шашлык-Машлык». Как сообщается на сайте Ростуризма, мероприятие станет заметным событием для путешественников-гурманов.

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На фестивале туристы смогут познакомиться с традициями приготовления мяса у различных народов. В частности, в празднике примут участие кулинары из Чечни и республик Северного Кавказа, а также гости из Ирана, Болгарии, Сербии, Испании, Армении, Грузии и Азербайджана.

Туристов ждут дегустации, мастер-классы по приготовлению блюд на гриле и барбекю, состязание между командами поваров на лучшие блюда, а также выступления национальных музыкальных и танцевальных коллективов.

Ранее сообщалось, что «Шашлык-Машлык» должен пройти в Грозном 8-9 октября 2016 года, однако фестиваль был перенесен по неизвестным причинам.