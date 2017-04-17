Жителей Малайзии позвали отдыхать в Чечню и Татарстан

Национальный офис по туризму Visit Russia представил в Малайзии возможности для отдыха в России, в частности, в регионах с преимущественно мусульманским населением. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает «Вести.ru».

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Исповедующим ислам жителям Малайзии может быть интересен отдых в таких российских регионах, как Татарстан, Чечня и так далее. Там туристам предложили маршруты, включающие посещение значимых религиозных памятников, знакомство с традициями, бытом и кухней российских мусульман.

В Малайзии также презентовали возможности для зимнего отдыха в России: катание на лыжах, коньках, наблюдение за северным сиянием. Кроме того, Visit Russia представил туристические возможности 11 городов России, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кампания по продвижению российского туризма в Юго-Восточной Азии охватывает 7 стран. Помимо Малайзии, речь идет о Вьетнаме, Таиланде, Индонезии, Филиппинах, Сингапуре и Южной Корее. В текущем году Visit Russia продолжит проводить в этих государствах презентации и участвовать в тематических выставках.