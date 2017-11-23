Власти Чечни пообещали обеспечить безопасность на ЧМ в России

Заместитель министра спорта Чеченской Республики Муслим Даудов заявил, что безопасность в Грозном во время чемпионата мира по футболу 2018 года будет организована на самом высоком уровне. Об этом сообщает ТАСС.

Политик заявил, что высокая организация будет касаться как приема команды, так и размещения и безопасности. «Грозный уже был признан самым безопасным городом России. И мы себя так и позиционируем», — добавил замминистра.

«Любой стране мы будем рады — и Саудовской Аравии, и всем остальным. Мы всех встретим на самом высоком уровне, будем всячески помогать и болеть за команду, которая у нас будет базироваться», — отметил Даудов.

22 ноября СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует во время чемпионата мира базироваться в Грозном. Однако точная информация станет известна после жеребьевки группового этапа мундиаля, которая состоится в Москве 1 декабря.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.