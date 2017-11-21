Украинский футболист отказался верить в поездку сборной на ЧМ в Россию

Федерация футбола Украины (ФФУ) не отпустила бы национальную сборную на чемпионат мира-2018 в Россию даже в случае выхода туда. Такое мнение высказал полузащитник команды Сергей Сидорчук, выступающий за киевское «Динамо». Его слова приводит Football24.ua.

«Лично для меня было бы лучше, если бы мы получили путевку, а потом с чистой душой ожидали решения Федерации... Отпустили ли бы нас в Россию? Это такая тяжелая тема. Мы — люди подневольные. Как военные — куда пошлют, туда и поедем. Но, откровенно говоря, я думаю, что нас бы туда не отпустили», — сказал Сидорчук

9 октября украинцы в Киеве проиграли хорватам в заключительном матче отборочного турнира к ЧМ-2018 со счетом 0:2. Команда Андрея Шевченко заняла третье место в группе I и не смогла пробиться в стыковые матчи. Один из болельщиков, присутствовавших на матче, умер.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.