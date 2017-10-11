Виталий Кличко отказался от предложения мотивировать сборную Украины и пожалел

Бывший чемпион мира по боксу, ныне занимающий пост мэра Киева Виталий Кличко пожелал, что отказался от предложения главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко мотивировать команду перед решающим матчем с Хорватией. Слова боксера приводит Newsone.ua.

«Я чуть ли не плакал из-за поражения от Хорватии. Андрей Шевченко приглашал меня прийти в раздевалку перед матчем и сделать наставление футболистам. Я могу сказать не иронично, а вполне серьезно: жаль, что я не пришел. Если бы я заранее знал, то наверняка бы их настроил, чтобы они играли более агрессивно. Жаль», — сказал Кличко.

9 октября украинцы в Киеве проиграли команде Хорватии в заключительном матче отборочного турнира к ЧМ-2018 со счетом 0:2. Команда Шевченко с 17 очками заняла третье место в группе I и не смогла пробиться в стыковые матчи. Один из болельщиков, присутствовавших на матче, умер.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.