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Виталий Кличко отказался от предложения мотивировать сборную Украины и пожалел

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Виталий Кличко
Виталий Кличко

Бывший чемпион мира по боксу, ныне занимающий пост мэра Киева Виталий Кличко пожелал, что отказался от предложения главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко мотивировать команду перед решающим матчем с Хорватией. Слова боксера приводит Newsone.ua.

«Я чуть ли не плакал из-за поражения от Хорватии. Андрей Шевченко приглашал меня прийти в раздевалку перед матчем и сделать наставление футболистам. Я могу сказать не иронично, а вполне серьезно: жаль, что я не пришел. Если бы я заранее знал, то наверняка бы их настроил, чтобы они играли более агрессивно. Жаль», — сказал Кличко.

9 октября украинцы в Киеве проиграли команде Хорватии в заключительном матче отборочного турнира к ЧМ-2018 со счетом 0:2. Команда Шевченко с 17 очками заняла третье место в группе I и не смогла пробиться в стыковые матчи. Один из болельщиков, присутствовавших на матче, умер.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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