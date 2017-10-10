Порошенко прокомментировал невыход Украины на чемпионат мира в России

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал поражение национальной команды в домашнем матче с Хорватией, из-за которого команда Андрея Шевченко пропустит чемпионат мира по футболу в России. Запись он сделал на своей странице в Facebook.

«Это поражение, которое должно сделать сборную сильнее. Надо еще много работать», — написал Порошенко.

9 октября украинцы в Киеве проиграли хорватам в заключительном матче отборочного турнира к ЧМ-2018 со счетом 0:2. Команда Шевченко заняла третье место в группе I и не смогла пробиться в стыковые матчи. Один из болельщиков, присутствовавших на матче, умер.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.