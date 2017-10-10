Шевченко объяснил провал Украины в отборе на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко после поражения от Хорватии в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 объяснил, почему команде не удалось квалифицироваться на турнир. Его слова приводит сайт Федерации футбола Украины (ФФУ).

«В сборной Хорватии много классных футболистов, которые привыкли проводить по два матча в неделю на высоком уровне. Наш чемпионат уступает ведущим первенствам Европы. Поэтому когда во втором тайме соперник взвинтил темп, начал активно применять прессинг, мы стали чаще ошибаться», — заявил Шевченко.

41-летний специалист посетовал на низкую конкуренцию среди украинских футболистов. «Нет такого, что из двух игроков одинаково высокого уровня мы смогли выбрать сильного на текущий момент. Нам приходилось менять позиции игроков, чтобы быть конкурентоспособными», — добавил тренер.

9 октября украинцы проиграли хорватам в заключительном матче отборочного турнира к ЧМ-2018 со счетом 0:2. Команда Шевченко заняла третье место в группе I и не смогла пробиться в стыковые матчи.

До завершения отборочного цикла в ФФУ состоялись дискуссии по поводу целесообразности участия в мировом первенстве. СМИ сообщали, что украинцы готовы были отказаться от поездки на мундиаль даже в случае успешного прохождения квалификации.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.