Мутко пообещал избавить Украину от проблем на ЧМ-2018

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал возможный отказ сборной Украины от участия в чемпионате мира 2018 года. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Им надо еще отобраться, у них подгруппа очень сложная. Мы им желаем удачи. Но могу сказать, у сборной Украины, если она отберется, в России никаких проблем не будет, ни одной проблемы. Надо отобраться на чемпионат мира, а потом говорить будем уже», — заявил Мутко.

В Федерации футбола Украины ведутся дискуссии в связи с возможным бойкотом чемпионата мира, который пройдет в России летом 2018 года. После шести матчей квалификации сборная Украины с 11 очками занимает четвертое место в группе. За выход на мировое первенство украинцы борются со сборными Хорватии, Исландии, Турции, Финляндии и Косово. Прямую путевку на ЧМ получает команда, занявшая первое место в группе. Коллективы, расположившиеся на вторых строчках, разыграют право участия в турнире в стыковых матчах.

В мае 2016-го на украинском телевидении заявили о нежелании транслировать матчи мирового первенства. Глава «Национальной общественной телекомпании Украины» Зураб Аласания отметил, что решение останется неизменным даже в случае выхода сборной Украины на ЧМ.