Украинский фанат стал свидетелем поражения сборной от хорватов и умер

Во время футбольного матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Украины и Хорватии скончался украинский болельщик. Об этом сообщает «Эспресо».

Фанату, следившему за матчем национальной команды на стадионе «Олимпийский» в Киеве, было 40 лет. Причины смерти не сообщаются.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил соболезнования и предположил, что причиной случившегося мог стать сердечный приступ.

9 октября украинцы проиграли хорватам в заключительной встрече отборочного турнира к ЧМ-2018 со счетом 0:2. Они заняли третье место в группе I и не смогли квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года. Шевченко объяснил провал команды низким уровнем чемпионата Украины и недостаточной конкуренцией среди игроков.

До окончания отборочного цикла СМИ сообщали, что украинцы готовы отказаться от поездки на ЧМ даже в случае успешного прохождения отбора.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.