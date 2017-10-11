В РФС пожалели о пропуске украинцами ЧМ-2018

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал пропуск сборной Украины чемпионата мира-2018. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Жалко, что не будет Украины. Хотелось бы, чтобы они приехали по многим причинам, прежде всего по спортивным. Это сильная сборная, футболисты которой играют в ведущих европейских чемпионатах», — заявил Колосков.

Функционер отметил, что отношения между Россией и Украиной находятся в нормальном состоянии, а также выразил сожаление в связи с тем, что украинские болельщики не приедут на мундиаль. «Вместе со сборной приехали бы и украинские болельщики, которые смогли бы воочию увидеть, насколько тепло и радушно к ним относится российский болельщик. Провокации? Люди приедут сюда играть, а не провоцировать», — добавил Колосков.

9 октября украинцы проиграли хорватам (0:2) в матче заключительного тура европейского отборочного этапа и, заняв 3-е место в таблице группы I, осталась за бортом мирового первенства. Главный тренер команды Андрей Шевченко объяснил провал низким уровнем национального чемпионата. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что неудача сделает украинских футболистов только сильнее.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

