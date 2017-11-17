Названа самая дорогая команда-участница ЧМ-2018

Сборная Бразилии стала самой дорогой командой-участницей чемпионата мира по футболу 2018 года по версии портала Transfermarkt.

Футболисты из этой страны в общей сложности стоят 671,5 миллиона евро. Второй стала сборная Испании, которую оценили в 643,5 миллиона евро. Третью строчку разделили команды Франции и Германии — по 636,5 миллиона евро.

Сборная России расположилась на 17-й позиции с общей стоимостью 138,6 миллиона.

16 ноября стали известны все участники чемпионата мира-2018. К хозяйке турнира, сборной России, присоединились команды Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Дании, Швеции, Хорватии, Швейцарии, Нигерии, Коста-Рики, Египта, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Сенегала, Марокко, Туниса, Австралии, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Аргентины и Перу.

При этом россияне оказались худшими в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) среди всех участников чемпионата мира 2018 года. Команда Станислава Черчесова занимает в списке 65-е место.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.