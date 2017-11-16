Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018

Сборная России оказалась худшей в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) среди всех участников чемпионата мира по футболу-2018. Команда Станислава Черчесова занимает в списке 65-е место.

Несмотря на это, Россия, как страна-хозяйка, попала в первую корзину при жеребьевке. Если бы мундиаль проводился в другой стране, россияне попали бы в четвертую корзину.

Ближайшие к россиянам сборные в рейтинге — Саудовская Аравия (63-е место), Южная Корея (62-е место), Панама (49-е место) и Марокко (48-е место). Первое место занимают немцы.

Ранее 16 ноября сборная Перу стала последним участником чемпионата мира-2018. Перуанцы завоевали путевку на мундиаль, обыграв команду Новой Зеландии по сумме двух стыковых матчей.

Жеребьевка группового этапа чемпионата мира состоится 1 декабря. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.