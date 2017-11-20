Власти Подмосковья рассказали о видеонаблюдении в период ЧМ-2018

Около четырех тысяч видеокамер установили в 13 подмосковных муниципалитетах в рамках программы «Безопасный регион», сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 20 ноября.

Программа реализуется в городах, задействованных в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года. «Это позволит повысить уровень безопасности участников и гостей чемпионата мира, которые будут проживать на территории Подмосковья и посещать туристические достопримечательности нашего региона» — подчеркнул министр.

В частности, видеонаблюдением будут охвачены объекты транспортной инфраструктуры, спортивные объекты, территории проживания команд и болельщиков, объекты здравоохранения, социальной сферы, места проведения досуга, туристические достопримечательности, уточнил Пестов.

В начале месяца генеральный директор филиала «Магистральные электрические сети Центра» ФСК Сергей Демин сообщил, что энергетические объекты Федеральной сетевой компании в Москве и Подмосковье готовы к пиковым нагрузкам во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Всего в систему «Безопасный регион» на сегодняшний день интегрировано уже более 14 тысяч видеокамер. До конца года их количество планируется увеличить до 15 тысяч.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение матчей запланировано в 11 городах. В Подмосковье матчи проходить не будут, однако на местных стадионах будут проводиться открытые тренировки команд.

