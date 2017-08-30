На подмосковных дорогах увеличат количество комплексов фотовидеофиксации

На подмосковных дорогах до конца года будут работать более 1,4 тысячи комплексов фотовидеофиксации, сообщил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в среду, 30 августа.

«Установка дополнительных комплексов, и, следовательно, увеличение количества мест фиксации скорости на дорогах Подмосковья, позволяет дисциплинировать водителей. В местах установки комплексов сокращается количество аварий с тяжкими последствиями на 25-30 процентов», — подчеркнул Королев.

Всего до конца года на дорогах Подмосковья будут работать 1237 стационарных и 200 передвижных комплексов, уточнил министр. По его словам, мобильный комплекс позволяет фиксировать нарушения скорости на различных участках дорог благодаря передвижению самого комплекса.

В сентябре 2014 года на подмосковных трассах появились новые системы видеофиксации «Автодория». Камеры фиксируют не нарушение скоростного режима в конкретный момент времени, а вычисляют среднюю скорость на участке от 500 метров до 10 километров.