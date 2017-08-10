В Подмосковье украли 10 из 100 новых муляжей машин ДПС

На 10 трассах Московской области в последнее время были установлены 100 муляжей автомобилей ДПС, однако более 10 из них уже украдены. Об этом агентству РИАМО в четверг, 10 августа, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.

«Мы их восстанавливаем, заказываем новые», — рассказал Тресков.

В интервью «Российской газете», опубликованном 8 августа, министр отмечал, что хоть установка муляжей патрульных машин «обычно вызывает улыбку», аварий в местах, где они есть, становится меньше.

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«Пока водитель поймет, что мигает не настоящая машина, скорость он успевает сбросить. И на участках с муляжами пока не было ни одного погибшего, а имитация экипажа ДПС выставляется в самых травмоопасных местах. Правда, их приходится чередовать с настоящими экипажами и "тасовать" по дорогам, чтобы водители не привыкали», — отмечал он.

Тресков также добавил, что ведомство планирует увеличить количество таких обманок, а также камер фото- и видеофиксации.

ТАСС отмечает, что кража муляжа полицейской машины подпадает под действие статьи 158 УК РФ («Тайное хищение чужого имущества»). Осужденному по ней грозит до двух лет лишения свободы.