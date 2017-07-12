Дорожная грамота

С 1 июля текущего года несколько изменился порядок оформления ДТП. В частности, теперь в ряде случаев не обязательно вызывать на место аварии сотрудников ДПС. Алгоритм действий водителей читателям «Ленты.ру» разъясняет юрист Общества потребителей автотехники России Антон Недзвецкий.

Прописные истины

Общие обязанности водителя при ДТП определяются пунктом 2.5 ПДД РФ. Он гласит, что при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Не допускается перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП.

Антон Недзвецкий

Знак аварийной остановки устанавливается незамедлительно на расстоянии, обеспечивающем своевременное предупреждение других водителей об опасности. Иными словами, знак должен быть выставлен так, чтобы другие водители имели возможность заранее увидеть его и среагировать. Это расстояние должно быть не менее 15 метров от транспортного средства в населенных пунктах и 30 метров — вне населенных пунктов.

Если есть погибшие и раненые

В этом случае, согласно пункту 2.6 ПДД РФ, водитель обязан вызвать скорую медицинскую помощь и полицию; в экстренных случаях — отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно — доставить на своем автомобиле в ближайшую медицинскую организацию. После чего он должен вернуться к месту ДТП.

Водитель обязан освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно, предварительно зафиксировав (на фото или видео) положение транспортных средств, следы и предметы, относящиеся к ДТП, принять меры к их сохранению — например, организовав объезд. Надо записать фамилии и адреса очевидцев. После всего этого ожидать прибытия сотрудников полиции.

Если вред причинен только имуществу (транспортным средствам)

Согласно пункту 2.6.1. ПДД РФ, если в результате ДТП вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав (на фото или видео) положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств.

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Надо тщательно сфотографировать и снять на видео всю картину ДТП с разных ракурсов и расстояния, обеспечивающего привязку к окружающим объектам, тормозные следы, разброс осколков, деталей и прочих предметов, постаравшись сохранить их на месте.

Не должны создаваться ситуации, когда два слегка столкнувшихся автомобиля собирают многокилометровую пробку, так как перегораживают проезд. В этом случае не убирать автомобили с дороги можно только в том случае, если они не создают помех движению.

Если есть предмет спора

Если есть разногласия между участниками ДТП по поводу его обстоятельств (причин и виновных), характере и перечне видимых повреждений транспортных средств, водитель обязан записать фамилии и адреса очевидцев и сообщить о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления ДТП.

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

После получения указаний от сотрудника полиции об оформлении документов о ДТП, например, на ближайшем посту ДПС, водители оставляют место дорожно-транспортного происшествия, предварительно зафиксировав положение транспортных средств, следы и предметы, относящиеся к происшествию,и повреждения транспортных средств.

Если нет разногласий

В этом случае водители, причастные к ДТП, вправе не сообщать о случившемся в полицию. Но прежде надо обсудить случившееся с другой стороной, объективно оценить ситуацию. И если консенсус по вопросам «кто виноват» и на сколько «потянет» ремонт достигнут, можно принять совместное решение, вызывать ли сотрудников ГИБДД.

Следующий шаг — зафиксировать обстоятельств ДТП на фото и видео, записать данные и номера телефонов очевидцев. Это надо для подстраховки: порой договорившиеся на месте участники ДТП меняли свою оценку случившегося.

После этого можно проследовать на ближайший пост ДПС или в подразделение полиции (уточнив местонахождение по телефону) для оформления ДТП с участием уполномоченных на то сотрудников полиции.

Если не оформлять ДТП на месте

Можно не оформлять документы о ДТП при условии, что повреждены транспортные средства или иное имущество только участников дорожно-транспортного происшествия и нет необходимости в оформлении документов для страховщика. В этом случае необходимы расписки об отсутствии взаимных претензий, тем более если за причиненный ущерб решили рассчитаться на месте.

Известны случаи, когда водители, договорившись, разъезжались, а через некоторое время один из них возвращался, вызывал полицию и утверждал, что другой участник скрылся с места ДТП. Взаимные расписки — страховка от такого поворота.

Однако такой вариант возможен лишь в тех случаях, когда материальный вред причинен только транспортным средствам участников ДТП. Если же повреждены: дорожный столб, иные объекты дорожной инфраструктуры, имущество третьих лиц — ДТП оформлять обязательно, вызвав сотрудников ДПС.