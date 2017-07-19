Автоинспекторам вернули право останавливать машины вне постов

Российским автоинспекторам вновь разрешили останавливать машины вне стационарных постов. Об этом в среду, 19 июля, на совещании у президента России с членами правительства сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой, передает «Интерфакс».

По его словам, ограничивающий полномочия гаишников приказ, принятый пять лет назад, был ошибкой с учетом «транспортной логистики и географии нашей страны».

Горовой добавил, что в ведомстве также решили останавливать пассажирские автобусы в случае, если режим труда их водителей будет нарушен. Таким образом, предлагается дать им возможность отдохнуть.

«Мы прогнозируем определенный негатив среди пассажиров. Но, поработав месяц в таком режиме, думаю, побудим хозяйствующие субъекты к необходимости выполнения требований приказа Минтранса, который определяет режим труда водителей», — отметил представитель МВД. Как сотрудники правопорядка будут определять, устал ли водитель автобуса, Горовой не уточнил.

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Согласно действующему приказу МВД России №297, инспектор имеет право остановить автомобиль для проверки документов и перевозимого груза только на стационарных постах ДПС. Кроме того, запрещается тормозить машины без необходимости. Остановка транспортных средств в других местах допускается только в «период проведения специальных мероприятий».

В октябре 2012 года Виктор Нилов, занимавший пост главы ГИБДД России, подписал приказ, фактически отменивший «палочную систему». Как писали «Известия», автоинспекторам предписывалось с помощью видеокамер бросить все силы на борьбу с серьезными нарушениями ПДД, пьянством за рулем и нарушением скоростного режима. При этом им было приказано «не останавливать автомобилистов без веских причин» и «не гоняться за служебной отчетностью».