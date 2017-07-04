Детей старше семи лет разрешили перевозить без автокресел

ГИБДД выпустило постановление, разрешающее перевозку детей старше семи лет без использования автокресел, сообщает телеканал «360».

В Госавтоинспекции по-прежнему рекомендуют использовать автокресла. Однако в случаях, когда рост и вес ребенка превышают допустимые для кресла параметры, использование ремней безопасности не будет считаться нарушением. Правило также распространяется на ситуации с перевозкой детей-инвалидов, больных детей в медучреждение или «попутным транспортом в удаленные районы сельской местности».

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Для передних кресел перевозка в автомобиле лица, не достигшего 12-летнего возраста, возможна исключительно с применением автокресла.

3 июля правительство внесло изменения в ПДД, запрещающие оставлять детей до семи лет в машине без взрослых на время стоянки. Документ был опубликован на сайте кабинета министров.