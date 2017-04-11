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Ставропольского водителя оштрафовали за выпавшего из машины ребенка

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Видео: Марина Локтева / YouTube

В Ставропольском крае водителя, из машины которого на ходу выпал четырехлетний ребенок, оштрафовали на три тысячи рублей. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке МВД.

Полиция начала проверку после появления в понедельник, 10 апреля, в YouTube видеозаписи инцидента. Было установлено, что за рулем автомобиля находился 29-летний житель Ессентуков, который вез племянника на заднем пассажирском сидении. По словам мужчины, время движения ребенок задел ручку двери и выпал на дорогу, однако из-за того, что скорость машины была невысокой, травм он не получил.

«Мужчина привлечен к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД», — рассказали в главке, отметив, что с водителем была проведена профилактическая беседа.

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