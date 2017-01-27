Нападение таксиста на пассажирку с ребенком попало на видео

Видео: 360tv.ru

Нападение московского таксиста на пассажирку с мальчиком зафиксировала камера наблюдения. Телеканал «360» опубликовал видеозапись. В ролике видно, как мужчина толкает женщину с ребенком на руках (или наносит ей удар), и она падает.

РЕН ТВ сообщает, что в машине вместе с мальчиком ехали его беременная мать и бабушка. По словам матери, водитель заявил, что ребенок испачкал салон, после чего толкнул ее, а бабушку, державшую малыша на руках, ударил в ухо. «Ребенок из ее рук выпал. Он так сильно ударил», — сказала мать.

Таксист напал на пассажиров после того, как взял деньги, отмечает kp.ru.

По информации РЕН ТВ, двухлетний мальчик, пострадавший в результате действий водителя, — сын владельца ресторана «Плов №1» Зафара Исмаилова.

В отношении таксиста возбуждено уголовное дело по статье 116 «Побои» УК РФ, он задержан.

Инцидент произошел 26 января на улице Воронцовская, куда такси доставило женщину с ребенком. В результате действий водителя мальчик получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.