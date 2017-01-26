Против вытолкнувшего ребенка из машины таксиста возбудили дело

Полиция возбудила уголовное дело против водителя такси, который вытолкнул пассажирку вместе с ребенком из машины. Об этом в четверг, 26 января, сообщается на сайте московского управления МВД России.

Расследование ведется по статье 116 «Побои» Уголовного кодекса. «В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

26 января женщина вызвала такси на 1-й улице Машиностроения. Водитель довез их до места назначения на улице Воронцовская, где и произошел конфликт. Поводом, по данным правоохранительных органов, послужило то, что ребенок испачкал ногами сиденье. Тогда таксист вышел из автомобиля и вытащил 24-летнюю женщину с мальчиком. При этом ребенок упал и ударился головой о землю.

Как сообщалось, двухлетний мальчик был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение.

Водитель был задержан и доставлен в полицию для разбирательства.