Пешеходы убили чуть не задавившего их водителя и ограбили его дом

В Ленинградской области двое мужчин убили водителя, который едва их не задавил, и ограбили его дом. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Установлено, что в ночь на 18 января этого года возле одного из домов в городе Выборге у местных жителей произошел конфликт с водителем машины, который, не справившись с управлением, чуть не наехал на них.

Подозреваемые нанесли 39-летнему мужчине множественные удары по голове и телу, затем поместили его в салон его же автомобиля, вывезли за пределы города и задушили. Затем преступники сбросили тело в водоем, а машину оставили на обочине у автобусной остановки.

После этого они на такси поехали во Всеволожский район, где расположен дом, где проживала их жертва. На территории участка мужчины убили находившегося там разнорабочего и сбросили тело в колодец. Похитив из дома сейф, они скрылись.

Тела погибших обнаружены. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые — молодые люди 26 и 24 лет — задержаны. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.