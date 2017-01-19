В Ингушетии заступившийся за прохожих полицейский убил брата

В Ингушетии полицейский ответным огнем застрелил своего 30-летнего брата, который угрожал убить прохожих. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в республиканском МВД.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел во дворе частного дома в городе Малгобек в среду, 18 января, около 16:00 мск. Полицейский, защищая граждан, был вынужден применить табельное оружие после того, как родственник открыл огонь в его сторону.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

15 января житель города Назрань в Ингушетии выстрелил в сына во время ссоры после того, как нашел у него оружие. Мужчина, обнаружив огнестрельное оружие, заподозрил юношу в участии в незаконных вооруженных формированиях и потребовал от него объяснений.