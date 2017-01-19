Убившую детей мать из Братска отправили в психбольницу

Жительница Братска (Иркутская область), признавшаяся в убийстве собственных детей, направлена в психиатрическую больницу. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах региона.

«В настоящее время она не задержана, поскольку находится в стационаре», — пояснил собеседник агентства.

Отмечается, что женщина находилась в декретном отпуске, до которого работала в местной администрации. Ранее она обращалась к психиатру. Семья не стояла на учете в службе опеки. «В семье есть работающий папа. Есть бабушка. Мама была в декретном отпуске. Считалось, что в семье все благополучно», — сообщили в Минсоцразвития Иркутской области.

Ранее 19 января стало известно, что 31-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила, что убила своих детей. Прибывшая к ней домой оперативно-следственная группа обнаружила тела пятилетней девочки и двухлетнего мальчика. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних.