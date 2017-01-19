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Жительница Братска убила своих детей

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В Братске Иркутской области женщина убила своих детей. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Утром 19 января в городской отдел полиции позвонила 31-летняя женщина, которая сообщила, что убила своих детей. Прибывшая к ней домой оперативно-следственная группа обнаружила тела двух несовершеннолетних 2011 и 2015 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних. Следователи допрашивают саму женщину, а также ее родственников и знакомых. Для установления причин смерти детей назначена судебно-медицинская экспертиза. Отмечается, что ранее женщина неоднократно обращалась за консультацией к психиатру.

Как сообщает портал «Город», женщина, предположительно, задушила пятилетнюю девочку и двухлетнего мальчика. Преступление было совершено в жилом районе Энергетик.

В декабре 2016 года 25-летний житель Щелковского района Московской области выбросил своего годовалого сына с балкона восьмого этажа. От полученных повреждений ребенок скончался. Мужчина был арестован. По рассказам родственников, он страдает расстройством психики, хотя на учете у врачей не состоит. Подозреваемый ничего не помнит о произошедшем.

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