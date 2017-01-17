Житель Кузбасса осужден за убийство обрызгавшего его автомобилиста

Житель Кузбасса, убивший автомобилиста, случайно обрызгавшего его грязью, приговорен к 11,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом во вторник, 17 января, сообщается на сайте регионального управления СКР.

«В октябре 2014 года осужденный проходил по территории гаражного массива, мимо проезжал автомобиль и обрызгал его грязью. Разозлившись, мужчина проследил, в какой гараж проедет машина, прошел следом. Там он высказал претензии 53-летнему водителю, после чего ударил его ножом в область шеи», — говорится в пресс-релизе.

После убийства он скинул тело в смотровую яму, похитил инструменты жертвы и скрылся с места преступления на автомобиле погибшего. Полицейские вскоре обнаружили угнанный автомобиль, а затем задержали подозреваемого.

В октябре 2015 года жительница Кунгура (Пермский край) зарезала гражданского супруга из-за жестокого обращения с котом. 39-летний мужчина чинил телевизор, но безуспешно. Разозлившись, он швырнул вертевшегося рядом котенка об стену и убил его. В отместку женщина расправилась со своим сожителем.