В Новосибирской области шестеро братьев убили мужчину за дачу показаний

Правоохранительные органы Новосибирской области задержали шестерых членов организованной преступной группировки (ОПГ), подозреваемых в убийстве 37-летнего жителя города Искитим. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным «Российской газеты» (РГ), все задержанные приходятся друг другу братьями.

«В начале текущего года 37-летний погибший являлся потерпевшим по уголовному делу по факту причинения ему тяжкого вреда здоровью. Как оказалось, к уголовной ответственности был привлечен родственник одного из ныне задержанных участников преступной группы», — говорится в сообщении.

Решив отомстить потерпевшему, в частности за его показания, данные в ходе следствия, злоумышленники организовали нападение и убийство 37-летнего жителя города Искитима.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

26 декабря в СКР сообщили, что мотивом убийства 12-летней девочки на Ферганской улице в Москве стали чувство ревности и месть ее родственнице.