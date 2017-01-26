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В Москве таксист выкинул двухлетнего ребенка из машины за испачканное сиденье

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В столице водитель такси поссорился с пассажиркой и вытолкнул ее вместе с ребенком из машины. При этом мальчик упал и ударился головой о землю, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе городского главка МВД.

По словам его представителя, в полицию поступила информация о том, что в медучреждение доставлен мальчик 2014 года рождения с телесными повреждениями.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, в дороге между водителем и пассажиркой возник конфликт, поводом для которого послужило то, что ребенок испачкал ногами сиденье. Тогда таксист вышел из автомобиля и вытащил женщину с мальчиком.

Личность водителя установлена, он доставлен в полицию для разбирательства. По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

По словам источника в правоохранительных органах, у двухлетнего мальчика диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение. Собеседник агентства уточнил, что 24-летняя женщина вызвала такси на 1-й улице Машиностроения. Водитель довез их до места назначения на улице Воронцовская, где и произошел конфликт.

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