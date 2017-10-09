Воробьев призвал глав муниципалитетов обратить внимание на уличное освещение

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов региона обратить внимание на необходимость обеспечения полнофункциональной работы системы уличного освещения. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 9 октября.

«Большое количество обращений жителей поступает по вопросам освещения. Прошу обратить внимание глав территорий на своевременное обслуживание освещения в городах. Считаю эту работу также важной», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.

Также на совещании обсуждались вопросы бесперебойной подачи тепла в жилые дома и соцобъекты, реализация государственных и муниципальных программ.

23 мая министр энергетики Мособласти Леонид Неганов сообщил, до конца года на дорогах региона планируется установить более восьми тысячи фонарей, на улицах — более девяти тысяч. Андрей Воробьев заявил, что «темных мест» не должно быть ни в больших, ни в малых городах Подмосковья.

Глава госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева отметила в том же месяце, что число жалоб граждан на плохое освещение, поступающих через правительственный интернет-сервис «Добродел», за год снизилось с 11 до трех тысяч.