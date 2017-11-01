Энергетические объекты Подмосковья приготовили к ЧМ-2018

Энергетические объекты Федеральной сетевой компании в Москве и Подмосковье готовы к пиковым нагрузкам во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном правительстве в среду, 1 ноября.

«В регионе присутствует два стадиона, где будут проходить игры чемпионата мира 2018 года, а также тренировочные базы для сборных. Мы готовимся к пиковым нагрузкам в этот период. Можно сказать, что мы уже готовы. Чемпионат мира, с точки зрения энергетики, пройдет успешно», — рассказал генеральный директор филиала «Магистральные электрические сети Центра» ФСК Сергей Демин.

В начале августа министр культуры Московской области Оксана Косарева сообщила, что в электропоездах с символикой чемпионата мира могут установить барные стойки, где пассажиры смогут приобрести еду и безалкогольные напитки.

Кроме того, в Подмосковье к ЧМ-2018 разработают специальные пешеходные маршруты. Они буду проходить, в частности, через Сергиев Посад, Коломну, Клин, Истру и Дмитров. Кроме того, главные достопримечательности и музеи подмосковных городов можно будет посетить по паспорту болельщика бесплатно.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение матчей запланировано в 11 городах. В Подмосковье матчи проходить не будут, однако на местных стадионах будут проводиться открытые тренировки команд.