Воробьев назвал главный туристический город Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал ход работ по развитию туристической привлекательности Сергиева Посада. Об этом сообщает РИАМО в понедельник, 25 сентября.

«Мы весь день уделили тому, чтобы еще раз посмотреть с разных сторон на главный туристический город Подмосковья. Огромное количество туристов из России и со всего мира приезжает сюда каждый год», — отметил губернатор.

Воробьев в сопровождении зампредов и министров региона осмотрел, в частности, привокзальную площадь, отели и гостиницы на Вознесенской улице, а также зашел в популярные кафе на улице Патриарха Пимена.

Туристско-рекреационный кластер «Сергиев Посад — врата Золотого кольца» включен в федеральную прграмму «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». В городе планируется строительство 26 объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, создание трехкилометровой пешеходной зоны с набережной в западном направлении от центра Сергиева Посада к лесному озеру, уточняет издание.

В конце августа сообщалось, что Московская область стала одним из главных туристических направлений для россиян в бархатном сезоне

В регионе к чемпионату мира по футболу 2018 года разработают специальные пешеходные маршруты. Они буду проходить, в частности, через Сергиев Посад, Коломну, Клин, Истру и Дмитров. Все туристические объекты проверят на доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья.