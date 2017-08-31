Подмосковье вошло в топ самых востребованных направлений у туристов в сентябре

Московская область стала одним из главных туристических направлений для россиян в бархатном сезоне, сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 31 августа.

«В 2016 году Подмосковье посетило 12,5 миллионов туристов, что значительно выше, чем в 2013 году (8,5 миллионов). Наша основная задача — создание единого комфортного культурно-туристического комплекса Подмосковья и увеличение количества туристов в регион к 2019 году до 15 миллионов человек», — сказала министр культуры области Оксана Косарева.

Ожидается, что в текущем году Подмосковье посетит 14 миллионов человек.

7 августа Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Мособласть вошла в топ-10 направлений внутреннего туризма.

В июле прошлого года сообщалось, что усадьба «Архангельское» в Красногорском районе Подмосковья была признана самым посещаемым туристическим объектом.