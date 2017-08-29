В Подмосковье начнет курсировать «Экоэлектричка»

Туристическая «Экоэлектричка» начнет курсировать по заповедным местам и достопримечательностям Подмосковья с середины сентября. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 29 августа.

«Идея создания “Экоэлектрички” приурочена к Году экологии в России. Проект будет собой представлять собой серию интерактивных экскурсионных программ. Первая поездка состоится 16 сентября, “Экоэлектричка” отправится в Талдомский район», — рассказала первый заместитель председателя правительства Мособласти Ольга Забралова.

По ее словам, туристы прибудут в природный заказник «Журавлиная родина», посетят смотровую площадку, с которой можно наблюдать за серыми журавлями. В программе первой электрички также посещение фермы, мастер-класс и экскурсия по Талдому.

Проект реализует областное министерство культуры совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК).

3 августа сообщалось, что в электропоездах с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года могут установить барные стойки, где пассажиры смогут приобрести еду и безалкогольные напитки.